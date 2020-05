Wilrijk gaat opnieuw van start, zonder Beerschot deze keer

Enkele medewerkers uit Wilrijk gaan een nieuwe club oprichten, KVC Wilrijk. Dat kondigde de nieuwe club aan op hun kersverse website.

Nadat het huwelijk tussen Beerschot en Wilrijk ontbonden werd, besloten enkele medewerkers van de club een nieuwe club op te richten. Enkele van die medewerkers maakten destijds nog de overstap mee van Wilrijk naar Beerschot-Wilrijk.

De club zal als KVC Wilrijk door het leven gaan. De club start volgend seizoen in de Tweede Provinciale. Volgende week woensdag staat er een persconferentie gepland, waarbij de nieuwe club de plannen volledig uit de doeken zal doen.

Op de website geeft de club al wat meer informatie. "Koninklijke Voetbal Club Wilrijk, dat is de naam van de gloednieuwe voetbalclub voor gans Wilrijk. Een voetbalclub die de ‘Wil’ heeft om er echt iets van te maken in een district ‘rijk’ aan voetbaltalent dat op zoek is naar een voetbalthuis."

"En anno 2020 komt het voetbal écht thuis. 2020 is een sociaalmaatschappelijk zwaar jaar dat wel een positieve boodschap kan gebruiken en dat is waar dit project ook voor staat. Dit is een nieuw, enthousiast en sterk voetbalverhaal voor gans Wilrijk. Een verhaal dat mensen bindt en verbindt, door gans voetbalminnend Wilrijk gedragen: door 45.000 mensen Wilrijkenaars, door de politiek, door jullie, de mensen, de voetballertjes, de middenstand, de bedrijven, het bestuur."