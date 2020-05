De Decker legt overstap naar Gent uit: "Duidelijk dat ik bij Antwerp niet meer in de plannen paste"

Om 23u45 woensdagavond viel er een deal uit de bus: Wim De Decker zou de nieuwe T2 worden van AA Gent. De trouwe luitenant van Laszlo Bölöni neemt de plaats van oudgediende Peter Balette in.

Balette wordt in Gent technisch directeur van de jeugd. Een moeilijke beslissing voor het bestuur, maar ze wilden de technische staf van de eerste ploeg verjongen. "Wim heeft altijd indruk op mij gemaakt", zei voorzitter Ivan De Witte. "Dat betekent niet dat we het werk van Peter niet appreciëren, maar we gaan voor verjonging. De nieuwe functie van Peter moet ook gezien worden als een promotie."

Maar toen kwamen ze dus uit bij De Decker. "We hadden Wim al een tijdje in het oog, maar we denken niet dat we kans hadden gemaakt indien Bölöni was gebleven", zei Michel Louwagie. "Nu zagen we echter onze kans en gisteren was het na lang spreken rond. De voorzitter sliep zelfs al."

Trigger

De Decker gaf meer uitleg: "Ik denk dat het op Antwerp vrij snel duidelijk werd dat ze andere plannen hadden waar ik niet meer in thuishoorde. Ze wilden me wel iets anders aanbieden, maar toen kwam Gent op de proppen. Ik was direct getriggerd door hun interesse. Na gesprekken met De Witte, Louwagie en Thorup werd het duidelijk dat ik hier paste. Ik ben zeker dat ik mijn steentje kan bijdragen."