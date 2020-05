AA Gent heeft mogelijk "heel voordelige" oplossing voor fans na gemiste play-off 1-matchen

AA Gent heeft een oplossing voor zijn fans uitgedokterd. Die zagen vijf play-off 1-matchen aan hun neus voorbijgaan, maar de club heeft een wel heel interessant voorstel voor hen uitgewerkt.

Het play-off 1-abonnement kan immers omgezet worden in een abonnement voor de Europese campagne. "Dat kan een fantastische meerwaarde voor hen worden moesten we kunnen doorstoten naar de groepsfase van de Champions League. Dan krijgen ze immers drie topmatchen", aldus manager Michel Louwagie.

En er is zelfs een alternatief als Gent niks haalt in Europa. "Dan krijgen ze nog vier matchen en kunnen ze 1/5de recupereren via hun horecakaart. Ik denk wel dat dit een interessante oplossing is voor hen."