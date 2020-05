Hoe ambitieus Gent wel is: "Binnen twee-drie weken mogen jullie eens terugkomen"

Ze kuisen hun tenen bij Club Brugge maar beter uit voor volgend seizoen, want AA Gent is enorm ambitieus. Michel Louwagie luisterde er wat ongemakkelijk naar, maar voorzitter Ivan De Witte hield zich gisteren niet in. "Hij legt wel wat druk bij mij hé", lachte Louwagie.

De Witte herhaalde een paar keer dat hij Gent als contender voor de titel wil zien. Hij wil Club het vuur aan de schenen leggen. En daarvoor gaan kosten noch moeite gespaard worden. De Buffalo's zijn financieel heel gezond en hebben nog een spaarpotje dat ze gaan aanspreken. Donderdag werden met Jordan Botaka en Davy Roef al twee aanwinsten voorgesteld en werd ook de contractverlenging van Vadis Odjidja op gejuich onthaald. "Maar het is nog niet gedaan", knipoogde De Witte. "Kom binnen twee, drie weken maar eens terug en dan zullen we jullie nog een paar onderwerpen voorstellen", zei hij aan de pers. "We gaan ons nog versterken op een aantal posities. We zullen kwalitatief sterk genoeg zijn om Club uit te dagen."