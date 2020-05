Domper: goalgetter zal dit weekend niet scoren voor Borussia Dortmund

Borussia Dortmund verloor afgelopen dinsdag in eigen huis tegen Bayern München. De titel lijkt daarmee te gaan vliegen, maar Dortmund liep nog meer averij op.

Middenvelder Mahmoud Dahoud viel geblesseerd uit tegen Bayern. Hij kan een kruis maken over het huidige seizoen.

Maar ook Haaland, de Noorse sensatie van Borussia Dortmund, zal er niet bij zijn tegen Paderborn komend weekend. De 19-jarige topspits, die al goed was voor tien doelpunten in elf competitiewedstrijden, verliet in de tweede helft tegen Bayern München hinkend het veld.

Hij ondervindt nog teveel hinder aan de knie en moet forfait geven voor de wedstrijd tegen Paderborn. Over de ernst van de blessure is verder niets geweten.