Leye komt terug op gemiste titel met Zulte Waregem: "Zelfs zeven jaar later doet het nog pijn"

In 2013 stond Zulte Waregem op een zucht van de titel. Een dubieuze afgeweken vrije trap van Lucas Biglia zorgde ervoor dat de titel door paars-wit gevierd werd.

Voor Mbaye Leye blijft het een enorme teleurstelling. De assistent van Michel Preud'homme blikt in een gesprek met Voo Sport terug op die zondagmiddag in 2013. "Wat hadden we een schitterende ploeg: Thorgan Hazard, Junior Malanda, en veel harde werkers. Dury wist hoe hij ons moest motiveren."

Toch kon Essevee niet voor een verrassing zorgen, al waren ze er bijzonder dichtbij. "Toen we in Anderlecht arriveerden, voelden we dat druk op hen immens was. Ze waren er niet gerust in. En wij, wij waren zeker dat we kampioen gingen worden. Onze families stuurden ons nog boodschappen door. We waren beter dan Anderlecht, en dat toonden we ook op het veld."

"We kwamen op voorsprong via een schitterende actie. Naessens scoorde op mijn assist. Het werd muisstil in het stadion, de titel was erg dichtbij."

Uiteindelijk werd de partij beslist op een schijnbaar ongevaarlijke vrije trap. "Eerst en vooral was het geen overtreding. Helaas kies ik er dan voor om mee in de muur te gaan staan, terwijl dat eigenlijk mijn taak niet was. Biglia trapte slecht, maar echt slecht. De bal week op mij af en hobbelde binnen. Dat was de eerste keer in mijn leven dat ik moest huilen op het veld. Het blijft pijn doen, zelfs zeven jaar later", besluit Leye.