Antwerp had ook De Decker en Bölöni van plaats kunnen wisselen: "Geen idee of dat au sérieux is genomen"

Laszlo Bölöni had met zijn uitspraken dat hij niet beter kon doen met Antwerp wat frustratie gecreëerd bij het bestuur. Maar er was een plan om Wim De Decker hoofdcoach te maken en Bölöni assistent. Dat is er echter nooit doorgekomen.

"Dat kan ik bevestigen noch ontkennen", zegt De Decker in GvA. "We hadden wel een plan om ­Antwerp naar een hoger niveau te tillen, om mee te doen voor de titel. Bölöni ­besefte dat het dan misschien beter was dat hij wat meer op de achtergrond kon werken. We gingen de rollen dus anders invullen, met Laszlo minder in de ­schijn­werpers. Ik heb er geen enkel idee van of die optie ooit au sérieux ­genomen is. Ik heb er in elk geval geen enkele respons op ­gekregen."

Maar er werd dus gekozen voor Leko. "Er lag wel degelijk een plan op ­tafel om de ­volgende stap te ­zetten. Ik geloofde er sterk in dat we als ploeg nog konden groeien. Want wat men ook beweerde, ik weet dat er de afgelopen drie jaar sportief alles uit de groep is ­gehaald wat er uit te halen viel. Voor de volle honderd procent, elk seizoen opnieuw. We hebben écht wel straffe dingen neer­gezet.”