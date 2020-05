Dubbel goed nieuws uit Engeland: hervatting wellicht op 17 juni + matchen (gratis) te bekijken op BBC

Een derde van de wedstrijden zal live uitgezonden worden op de BBC, dit voor de eerste keer in de geschiedenis. Wedstrijden in de FA Cup werden al langer uitgezonden door de BBC.

Eerder vandaag maakte de Britse autoriteiten bekend dat er vanaf 1 juni weer competitief gesport mag worden in Engeland, weliswaar zonder publiek.

Vermoedelijk worden de eerste wedstrijden 17 juni gespeeld. Hierover volgt eerstdaags uitsluitsel.

The Premier League has welcomed the announcement today by the Government permitting the return of competitive sport in England under strict conditions from 1 June #PL statement 👉 https://t.co/RYEsxGyHjh pic.twitter.com/fYUFPiFwsz

"Football is coming back"



Culture Secretary Oliver Dowden announces "one third of matches to finish the season will now be free to view" and "live Premier League football will be on the BBC for the first time in its history"



Updates: https://t.co/TNSSgJnYUX pic.twitter.com/vGBIwkyVUs