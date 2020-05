Dragen Doku en De Ketelaere binnenkort het shirt van de Rode Duivels? Bondscoach heeft plannen met talentvol duo

De Gouden Generatie van de Rode Duivels wordt er niet jonger op. Om even succesvol te blijven op het wereldtoneel zullen er binnenkort enkele nieuwe jongens moeten opstaan.

In de Jupiler Pro League staken Jérémy Doku en Charles De Ketelaere dit seizoen nadrukkelijk de neus aan het venster. Roberto Martinez legde bij la Dernière Heure uit dat hij samen met de nationale coaches van de jeugd enkele talentvolle spelers met geboortejaar 2000 of later volgt.

Twee van hen zag hij op een erg hoog niveau acteren. "Jérémy Doku en Charles De Ketelaere. We willen hun vooruitgang beïnvloeden door hen ervaring te laten opdoen." Want daar liep het voor andere talenten in het verleden soms verkeerd volgens de bondscoach: te weinig ervaring.

Een selectie bij de Rode Duivels zou alvast kunnen tellen als ervaring, maar zo ver is het natuurlijk nog niet. Al blijft de bondscoach hen wel aandachtig volgen.