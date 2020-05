Michel Preud'homme heeft zijn beslissing genomen!

Het hing al even in de lucht, maar nu is het ook nagenoeg officieel: Michel Preud'homme stopt als trainer bij Standard.

Michel Preud'homme heeft dus de beslissing genomen om niet meer op de bank plaats te nemen bij de Rouches volgend seizoen. Volgens bronnen zal Preud'homme dinsdag zijn besluit bevestigen aan de pers.

Het staat nog niet vast of de voormalige beste keeper ter wereld bij de club zal blijven bij Standard. Preud'homme werd in België al landskampioen met Club Brugge en Standard. Momenteel is hij bij Standard niet alleen hoofdtrainer maar ook technisch directeur en lid van de raad van bestuur. Venanzi zou liever hebben dat MPH wel aanblijft in die twee functies.

Preud'homme is in juli 2018 opnieuw neergestreken op Standard, hij volgde de excentrieke Ricardo Sa Pinto op. Het was zijn derde periode als trainer van de club. Bij zijn tweede passage kon hij met Standard de eerste titel in 25 jaar vieren voor de club.