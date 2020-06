Beerschot en Pietermaat gaan langer met elkaar door: "Vanaf het eerste moment wist ik dat dit mijn club was"

Tom Pietermaat en Beerschot gaan langer met elkaar door. De ancien uit de ploeg was dan ook enorm opgetogen met zijn nieuwe contractverlenging.

Na Joren Dom en Mike Vanhamel is Pietermaat de derde basiskracht die een nieuw contract tekent bij de club. Pietermaat is de speler die al het langst bij de club zit. Straks begint Pietermaat aan zijn zevende seizoen.

"Dit is het zoveelste bewijs dat we kiezen voor standvastigheid en stabiliteit in de uitbouw van de club. Tom staat symbool voor de opmars van Beerschot. Steeds rechtstaan en overtuigd knokken voor je doel, steeds beter worden ook. Dat is Tom, dat is Beerschot. Het is heel uitzonderlijk dat een speler mee doorgroeit van vierde klasse naar 1B. En we zijn ervan overtuigd dat Tom ook het niveau van 1A aankan", klinkt het bij Beerschot op hun website.

Ook Pietermaat was in de wolken met zijn nieuwe contractverlenging. "Van bij het eerste moment wist ik dat dit m’n club is. Ik heb hier, samen met de supporters, al zoveel meegemaakt. Dit wil ik niet loslaten. Ik heb steeds gezegd dat ik naar hier ben gekomen om samen met de club naar 1A te gaan. Ik ben oprecht blij dat ik deel mag uitmaken van dit project."