Bundesliga overweegt steun Jadon Sancho en anderen aan George Floyd af te straffen

Wordt het mooie eerbetoon van Jadon Sancho aan George Floyd ongenadig afgestraft door de Bundesliga? In Duitsland zijn politieke statementes verboden door de voetbalbond en mogelijk hangen hem en drie anderen dus nog geldboetes boven het hoofd.

Naast Sancho betuigden ook Weston McKennieen, Achraf Hakimi en Marcus Thuram hun steun na de dood van de Amerikaan George Floyd door politiegeweld. McKennie (Schalke 04) droeg een speciale band om zijn arm, terwijl Sancho en Hakimi een speciaal shirt met tekst Justice for George toonden. Thuram (Borussia Mönchengladbach) ging op één knie na zijn doelpunt.

Veel lof voor die acties, maar de Duitse bond is er niet helemaal blij mee. De tuchtcommissie moet nu beslissen of ze een straf krijgen. Union Berlin-directeur Oliver Ruhnert heeft daarover al een duidelijk standpunt ingenomen: "Als de commissie vervolging gaat instellen, dan moet men zich afvragen of we nog dezelfde waarden hebben. Het gaat hier om een globaal thema: een nee tegen racisme."