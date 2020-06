De beste spelers van de voorbije 10 jaar met 5 Belgen: Hoogst gerangschikte Belg op plek 29

Het Britse GiveMeSport heeft een top 100 gemaakt van de allerbeste spelers van 2010 tot 2020. De top 100 telt vijf Belgen, Spanje is hofleverancier met maar liefst 18 spelers.

In tijden van corona is het moeilijk om nieuws over voetbal te vinden, dus ontstaan er veel lijstjes. Zo hebben ze bij GiveMeSporti een lijst samengesteld van de allerbeste voetballers van de voorbije tien jaar.

In die lijst vinden we vijf Belgen terug. Eden Hazard is te vinden op de hoogste plek van alle Belgen. De aanvaller van Real Madrid eindigde 29e. De andere Rode Duivels die in de lijst werden opgenomen zijn Kevin De Bruyne (49e), Thibaut Courtois (60e), Vincent Kompany (66e) en Romelu Lukaku (82e).

De volledige top 100 ziet er als volgt uit:

100. Jamie Vardy (Engeland)

99. Keylor Navas (Costa Rica)

98. Fernando Torres (Spanje)

97. James Rodríguez (Colombia)

96. Rio Ferdinand (Engeland)

95. Marco Reus (Duitsland)

94. Mario Mandzukic (Kroatië)

93. Branislav Ivanovic (Servië)

92. Roberto Firmino (Brazilië)

91. Andrea Barzagli (Italië)

90. Ashley Cole (Engeland)

89. Maicon (Brazilië)

88. Jan Oblak (Slovenië)

87. Miroslav Klose (Duitsland)

86. Daniele De Rossi (Italië)

85. Didier Drogba (Ivoorkust)

84. Alisson Becker (Brazilië)

83. Samuel Eto'o (Kameroen)

82. Romelu Lukaku (België)

81. Antonio Di Natale (Italië)

80. David Alaba (Oostenrijk)

79. Hugo Lloris (Frankrijk)

78. Carlos Tévez (Argentinië)

77. Diego Forlán (Uruguay)

76. Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon)

75. Javier Mascherano (Argentinië)

74. Thiago Alcántara (Spanje)

73. Thiago Silva (Brazilië)

72. Dani Carvajal (Spanje)

71. Paul Pogba (Frankrijk)

70. Diego Costa (Spanje)

69. Sadio Mané (Senegal)

68. Pepe (Portugal)

67. Petr Cech (Tsjechië)

66. Vincent Kompany (België)

65. Jérôme Boateng (Duitsland)

64. Steven Gerrard (Engeland)

63. Yaya Touré (Ivoorkust)

62. Raphaël Varane (Frankrijk)

61. Raheem Sterling (Engeland)

60. Thibaut Courtois (België)

59. John Terry (Engeland)

58. Mats Hummels (Duitsland)

57. Frank Lampard (Engeland)

56. Thomas Müller (Duitsland)

55. Cesc Fàbregas (Spanje)

54. Harry Kane (Engeland)

53. Nemanja Vidic (Servië)

52. Leonardo Bonucci (Italië)

51. Radamel Falcao (Colombia)

50. Diego Godín (Uruguay)

49. Kevin De Bruyne (België)

48. Ángel Di María (Argentinië)

47. David Villa (Spanje)

46. Mohamed Salah (Egypte)

45. Alexis Sánchez (Chili)

44. Wesley Sneijder (Nederland)

43. Pedro (Spanje)

42. Wayne Rooney (Engeland)

41. Robin van Persie (Nederland)

40. Gareth Bale (Wales)

39. Giorgio Chiellini (Italië)

38. Gonzalo Higuaín (Argentinië)

37. David de Gea (Spanje)

36. Bastian Schweinsteiger (Duitsland)

35. Edinson Cavani (Uruguay)

34. Mesut Özil (Duitsland)

33. Virgil van Dijk (Nederland)

32. Kylian Mbappé (Frankrijk)

31. Jordi Alba (Spanje)

30. N'Golo Kanté (Frankrijk)

29. Eden Hazard (België)

28. David Silva (Spanje)

27. Toni Kroos (Duitsland)

26. Antoine Griezmann (Frankrijk)

25. Iker Casillas (Spanje)

24. Xabi Alonso (Spanje)

23. Philipp Lahm (Duitsland)

22. Sergio Agüero (Argentinië)

21. Franck Ribéry (Frankrijk)

20. Manuel Neuer (Duitsland)

19. Andrea Pirlo (Italië)

18. Carles Puyol (Spanje)

17. Zlatan Ibrahimovic (Zweden)

16. Marcelo (Brazilië)

15. Sergio Busquets (Spanje)

14. Gianluigi Buffon (Italië)

13. Arjen Robben (Nederland)

12. Karim Benzema (Frankrijk)

11. Gerard Piqué (Spanje)

10. Luka Modric (Kroatië)

9. Robert Lewandowski (Polen)

8. Sergio Ramos (Spanje)

7. Luis Suárez (Uruguay)

6. Dani Alves (Brazilië)

5. Neymar (Brazilië)

4. Xavi (Spanje)

3. Andrés Iniesta (Spanje)

2. Cristiano Ronaldo (Portugal)

1. Lionel Messi (Argentinië)