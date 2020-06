Liverpool-spelers gaan op één knie als teken van solidariteit na de dood van George Floyd

De dood van de George Floyd door toedoen van politiegeweld heeft heel de wereld geschokt. De Amarikaan kwam om het leven nadat een politie-agent minutenlang op zijn nek zat. Ook de spelers van Liverpool wilden laten weten dat ze meeleven.

De dood van Floyd heeft een storm van protest doen onstaan in de Verenigde Staten. Het is geen nieuw fenomeen, maar de beelden waren nu onmiskenbaar. De spelers van Liverpool toonden hun medeleven door in een cirkel op één knie te gaan zitten.

Dat is in Amerika een teken van protest tegen politiegeweld. NFL-speler Colin Kaepernick kwam er als eerste mee op de proppen. President Donald Trump heeft dat gebaar ook al gelabeld als een teken van disrespect... "BlackLivesMatter"