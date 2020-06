Nii Lamptey kreeg ooit een banaan naar zich toe geworpen en beet er een stuk af: "Als ik toen had geweten wat dat betekende..."

Nii Lamptey brak in het begin van de jaren '90 door bij Anderlecht. Hij kreeg er ooit te maken met racistische fans, al vatte hij dat toen zo niet op.

We hebben het uiteraard over het beruchte banaanincident. Destijd ging Nii Lamptey er laconiek mee om. Na een doelpunt kreeg hij een banaan naar zich toe gegooid waarna hij er een stuk af beet.

"Ik was nog heel jong en naïef, ik wist niet wat racisme inhield. Het gebeurde nadat ik gescoord had en ik voelde me op dat moment helemaal niet aangevallen. Ik dacht zelfs niet dat ze met mij spotten, maar dat ze dat deden omdat ik mijn doelpunt voor de foute tribune stond te vieren. Toen ik de banaan zag, kwam het meteen in mij op: hier moet ik op reageren", legde de gewezen Anderlecht-speler uit bij Sport/Voetbalmagazine.

Erger in Duitsland

Maar nu denkt hij er helemaal anders over. "Had ik toen begrepen wat die banaan betekende, dan had ik er misschien niet van gegeten. Racisme heb ik pas later leren kennen, vooral in Duitsland. Als ik de kleedkamer binnenstapte en de medespelers begroette, reageerde er niemand. Blanke spelers kregen wel elke keer een antwoord. Op training kreeg ik opvallend weinig passes", besloot Lamptey.