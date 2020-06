Plannetje van STVV treedt in werking: 'Muscat nu wel in orde met papieren en straks de nieuwe T1'

Sint-Truiden heeft afscheid genomen van Milos Kostic als trainer en dat kwam niet onverwacht. Ook niet dat Kevin Muscat zijn opvolger gaat worden.

Even terug naar het einde van 2019. Marc Brys werd ontslagen bij Sint-Truiden en Kevin Muscat werd binnengehaald als T1. Dat was althans de bedoeling, maar omdat het diploma van de Australiër niet is gelijkgesteld aan een Pro License-diploma -verplicht om T1 te zijn in België- kreeg hij de functie van technisch directeur.

Niet veel later werd Milos Kostic aangeduid als de nieuwe hoofdtrainer van de Kanaries. Op 2 juni kondigde STVV aan dat de samenwerking tussen de club en Kostic over is. Muscat zal wellicht zijn opvolger worden. In mei wist Het Nieuwsblad dat er overeenstemming is tussen UEFA en FIFA over het betreffende diploma.