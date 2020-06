De eerste zomertransfer van Standard is bijna rond

Er is een overeenkomst in de maak tussen Standard en PSG over de transfer van Moussa Sissako. De verdediger werd dit jaar uitgeleend aan de Rouches. Het is opvallend, want hij speelde nog geen minuut voor de eerste ploeg.

De definitieve overstap van Moussa Sissako naar Standard is volgens la Dernière Heure bijna in kannen en kruiken. Standard heeft een aankoopoptie van 400.000 euro en er zijn slechts enkele administratieve details die moeten worden afgehandeld voordat de optie wordt geofficialiseerd. De 19-jarige centrale verdediger, die afgelopen januari door PSG werd uitgeleend, gaat zijn carrière voortzetten op Sclessin. Hij moet zijn eerste minuten bij de A-ploeg nog spelen, maar de club is duidelijk onder de indruk.