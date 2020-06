Nieuwe club in Wilrijk ziet het levenslicht en mikt op stamnummer 155 dat verdween toen Beerschot nr. 13 kocht

Woensdagavond op het binnenplein van het Districtshuis in Wilrijk werd een nieuwe voetbalclub voorgesteld: Koninklijke Voetbal Club Wilrijk, kortweg KVC Wilrijk. Een project voor de 40.000 inwoners van het Antwerpse district, die nu één grote voetbalclub hebben.

Vroeger leefden in Wilrijk twee clubs naast elkaar: SK Wilrijk (JAS), 'het kleine broertje' waar tijdens de voorstelling naar werd verwezen, en KFCO Wilrijk, in 2013 samengegaan met Beerschot dat toen op zoek was naar een reddingsboei. KVC Wilrijk start volgend jaar met coach Sven Vercammen in de tweede provinciale afdeling en wil binnen dit en vier jaar een sportieve stap vooruit zetten. Vercammen, die als speler een verleden heeft bij beide clubs, behoudt de functie van T1 die hij bij SK JAS bekleedde.

Stamnummer

De derde dag van juni was niet toevallig uitgekozen om het nieuwe project onder de doopvont te houden. Het is de 155e dag van het jaar, verwijzend naar het oude stamnummer van KFCO Wilrijk, dat verdween toen Beerschot-Wilrijk op 1 juli 2019 het stamnummer 13 terugkocht.

Die '155' zijn ze dus kwijt, maar er wordt werk van gemaakt om die stamnummer opnieuw te verwerven. "We hebben een aanvraag ingediend en we hopen eerstdaags een positief advies te krijgen om het nummer 155 mee in dit nieuwe verhaal te krijgen. Die heeft toch een zekere symbolische waarde en voor mij ook een commerciële", legt Nicolas Van Camp uit. Van Camp is de verbindende kracht achter het nieuwe project.

"We hopen die nummer 155 in de toekomst in de kroon op ons logo (van de valk, zie foto hierboven, nvdr.) te zetten. Daar komt een bepaalde som bij kijken en daarvoor kunnen we rekenen op de financiële steun van enkele bedrijven", gaat Van Camp verder. Beerschot betaalde destijds 40.000 euro om het stamnummer 13 op te kopen, maar in dit geval gaat het om een lager bedrag. "Onze voornaamste investering gaat naar de jeugd."