Gent zet titelambities extra kracht bij: 'Na Roef en Botaka is derde aanwinst uit Jupiler Pro League op komst'

KAA Gent duwt het gaspedaal al stevig in. De vicekampioen heeft al twee versterkingen beet en nummer drie is op komst. De titelambities zijn héél duidelijk in de Ghelamco Arena.

RMC Sport meldt dat KAA Gent op het punt staat om Frank Boya binnen te halen. De middenvelder is een vrije speler. De onderhandelingen lopen op hun einde. Normaal kan de transfer eerstdaags worden aangekondigd. De Buffalo’s deden in januari al een poging om Boya te tekenen. Royal Excel Mouscron weigerde echter water bij de wijn te doen, terwijl Gent geen zin had om te dokken voor een speler die enkele maanden later gratis kon worden opgepikt. Aanwinst nummer drie Boya wordt de derde zomeraanwinst voor Gent. Eerder werden Davy Roef en Jordan Botaka al voorgesteld in de Arteveldestad. Ivan De Witte en Michel Louwagie zetten hun ambities kracht bij om volgend seizoen mee te spelen voor de prijzen.