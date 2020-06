Losada tevreden dat hij bij 'zijn club' mag blijven: "Trots op wat we hier hebben neergezet"

Hernan Losada blijft drie jaar langer coach van Beerschot en de Argentijn heeft maar een doel voor ogen: terugkeren naar 1A.

Losada tekende een contract voor drie seizoenen, nadat hij het bestuur overtuigde als interim-coach. "Ik ben trots op wat ik hier in die korte tijd heb neergezet. Ik heb deze groep weer een identiteit gegeven. Als je het zo bekijkt, heb ik zelf dit contract afgedwongen", vertelde Losada.

Losada keerde in 2015 terug naar Beerschot een maakte zo de opmars van de club mee. "Beerschot heeft mij gemaakt al profvoetballer en nu geven ze mij de kans om mijn carrière als hoofdcoach te lanceren. Het is een droom die uitkomt."

"Ik ben hen dan ook enorm dankbaar voor deze kans. We staan op het punt om geschiedenis te schrijven. Dat ik daar aan mag bijdragen is fantastisch. Ik ben enorm trots op wat we hier hebben neergezet."

Losada en Beerschot staan op een wedstrijd van promotie naar 1A, maar dan moet het wel nog voorbij OH Leuven zien te geraken. Het laatste obstakel voor 1A.

"Toen ik terugkeerde bij Beerschot had ik twee doelen. Doorgroeien tot coach, wat me al gelukt is en Beerschot terugbrengen waar het hoorde, 1A. Het is fantastisch dat ik dat tweede moment ook kan meemaken. Er resten ons nog slechts 90 minuten."