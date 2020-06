KV Mechelen moest heel moeilijke knoop doorhakken: "Hij reageerde uiteraard ontgoocheld"

KV Mechelen heeft woensdag klaar en duidelijk gecommuniceerd: de aflopende contracten en huurovereenkomsten met Jordi Vanlerberghe, Dante Vanzeir, Alexander Corryn en Arjan Swinkels worden niet verlengd. Vooral in het geval van die laatste was het een moeilijke beslissing.

KV Mechelen moet door de situatie echter ook de tering naar de nering zetten. “We willen steeds een kwaliteitsvolle kern samenstellen waarin we het evenwicht tussen ervaring en jeugd behouden. En dat rekening houdend met de financiële mogelijkheden”, aldus sportief directeur Tom Caluwé.

“Het afscheid van Arjan was een zeer moeilijke beslissing”, zegt bestuurslid Gert Van Dyck in GvA. “Arjan was een basisspeler die ons mee aan de promotie, de beker en de zesde plaats hielp. Uit respect voor Arjan hebben we de knoop nu doorgehakt, zodat hij op zoek kan naar een nieuwe club. Hij reageerde uiteraard ontgoocheld, want hij heeft hier heel mooie momenten beleefd.”