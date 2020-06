Opnieuw belangrijke stem bij Inter die Mertens opgeeft: "Dries was meest geschikt om Lukaku te flankeren"

Dries Mertens en Napoli hebben de contractverlenging die in de lucht hangt nog niet bevestigd, maar iedereen gaat er wel vanuit dat het zover komt. Bij Inter hebben ze immers alle hoop om Mertens te strikken opgegeven.

Onlangs verklapte de huidige Inter-directeur nog dat Mertens bij Napoli zal blijven. Dat kunt u HIER nog eens lezen. Ook Massimo Moratti heeft zich uitgelaten over de hele zaak. Moratti is ex-voorzitter van Inter. Hoewel hij geen officiële bestuurdersfunctie meer heeft, schatten de Nerazzuri zijn mening nog altijd naar waarde.

Uitgerekend het clubkanaal van Napoli had het met Moratti over Mertens. "Ja, ik had hem graag bij Inter zien spelen. Mertens was de meest geschikte speler om Romelu Lukaku te flankeren." Die opvallende Belgische combo komt er dus niet bij de ploeg uit Milaan.

Ook Moratti beseft ten volle dat het er niet van zal komen. "Het was een prachtig idee, maar Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis heeft nog maar eens bewezen dat hij zijn spelers zeer goed kan overtuigen."