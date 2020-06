Waasland-Beveren gaat tot op het bot: "Dat dossier Moeskroen is nog steeds ongelooflijk"

Waasland-Beveren wacht op nieuws van het BAS. Normaal moet de procedure deze week nog bekendgemaakt worden. Maar de hoop blijft levend dat ze volgend seizoen in 1A gaan spelen.

Naar verluidt heeft Waasland-Beveren een heel sterk dossier en vrezen een paar voorzitters in 1A ook dat ze straks weer in een Algemene Vergadering gaan zitten... "Ik kan er weinig over zeggen, dat is aan de clubadvocaat. Ik doe er best het zwijgen toe", aldus Huyck.

"Maar ik vind wel nog steeds dat ons een ongelooflijk onrecht is aangedaan. Vooral als je dat dossier van Moeskroen bekijkt. Ik begrijp nog steeds niet waarom de pers dat niet verder heeft uitgespit. Als je dat helemaal leest, word je zelfs onpasselijk. Maar ook die hele 'turn around' op de vooravond van de Algemene Vergadering steekt nog steeds", zuchtte Huyck.

Het BAS zou die Algemene Vergadering nietig kunnen verklaren. "Ik hoop dat het gezond verstand zal zegevieren. We hadden perfect naar 18 kunnen gaan of de competitie laten nietig verklaren. We gaan al onze rechten verdedigen."