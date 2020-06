Nieuwe doelman van Anderlecht krijgt meteen kritiek van Nederlandse analist: "Eerder iets voor KV Mechelen"

De transfer van nieuwe doelman Wellenreuther is nog niet officieel, maar toch heeft analist Aad De Mos al kritiek op de komst van de doublure van Hendrik Van Crombrugge.

"Het is geen topper, hij is gewoon degelijk", reageert de Nederlander bij HLN. Wellenreuther komt over van WIllem II en tekent vandaag hoogstwaarschijnlijk een contract bij Anderlecht. "Hij is geen materiaal voor Anderlecht of Ajax, eerder voor Mechelen of Zulte Waregem", is De Mos streng.

Willem II had een topjaar in de Eredivisie en eindigde op de 5e plaats. "Ze zaten in de goede flow en Wellenreuther profiteerde mee. Hij is sterk op zijn lijn, maar hij haalt nu niet elk jaar een hoog niveau", aldus Aad De Mos.

Al moet Wellenreuther dienen als tweede doelman bij Anderlecht, toch lijkt het voor de Nederlandse analist geen toptransfer voor Anderlecht.