OFFICIEEL: RWDM wapent zich voor eerste klasse B met ex-aanvoerder van Westerlo

RWDM heeft zijn laatste nieuwe versterking bekendgemaakt. Nicolas Rommens komt de Brusselse rangen versterken.

Eerder deze week gaf Nicolas Rommens al aan dat hij zijn kribbel had gezet bij een club in 1B, maar de exacte bestemming wou hij nog niet prijsgeven. Uiteindelijk is het RWDM geworden.

Rommens was einde contract bij KSV Roeselare en gaat de komende twee jaar in het Edmond Machtensstadion voetballen. De club heeft ook een optie op een extra jaar.

De 25-jarige middenvelder brak door bij Westerlo en speelde er in de Jupiler Pro League. In 2018, ondertussen al in 1B, was hij aanvoerder van de Kemphanen.