Soap is compleet: BAS komt met oordeel over Beerschot - Virton

De situatie in 1B met de nog te spelen promotiefinale tussen OH Leuven en Beerschot - al dan niet met nieuwe spelers - is al bijzonder. Maar nu krijgt een en ander nog een extra pigment.

Het BAS heeft zich namelijk uitgesproken over de wedstrijd tussen Virton en Beerschot van eind januari 2020. Herspelen De thuisploeg had toen met 1-0 gewonnen na een onreglementair doelpunt, waarna een zaak werd ingespannen. Nu is alsnog besloten dat die wedstrijd wel degelijk zal moeten herspeeld worden, al is de match ondertussen eigenlijk niet meer van belang. De soap in 1B is er in ieder geval nog een beetje groter door geworden.