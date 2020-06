Dan toch niet Man City - Arsenal als eerste match: Premier League maakt kalender bekend!

Op 17 juni nemen Aston Villa en Sheffield United het tegen elkaar op. De Premier League zal dan meer dan drie maanden hebben stilgelegen door de uitbraak van het coronavirus. De laatste match dateert van 9 maart. Later op de avond is er nog de topper tussen Manchester City en Arsenal.

Twee dagen later worden de volgende twee matchen gespeeld: Norwich - Southampton en Tottenham - Manchester United. Verder is de kalender tot 2 juli bekendgemaakt. De ploegen kennen dus hun drie of vier volgende tegenstanders.

Our return to @premierleague action will begin with the Merseyside derby on Sunday 21st June.



Confirmed dates for @Everton, @CPFC and @ManCity fixtures 👇