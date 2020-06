Zulte Waregem maakt een omweggetje naar de koers en organiseert het BK 2021

In 2021 gaat Zulte Waregem zijn horizonten verbreden. De Zuid-West-Vlaamse voetbalclub maakt dan een uitstapje naar de koers. In samenwerking met Dwars door Vlaanderen organiseert Essevee het Belgisch Kampioenschap.

Het Belgisch kampioenschap wielrennen komt in 2021 naar Waregem en de organisatie wordt in handen genomen door twee grote namen in de sportwereld: eersteklasser Zulte Waregem en Dwars door Vlaanderen, sinds 2017 deel van de UCI WorldTour.

"Er is weldegelijk een match tussen voetbal en wielrennen. Zo hebben we al jaren een ijzersterke band met de organisatie van Dwars Door Vlaanderen. We bezegelen die relatie nu met de gezamenlijke organisatie van het BK Waregem 2021", legt Miguel De Ruyck, commercieel directeur van de voetbalclub, uit op de webstek van Essevee.

De community en de relaties van Zulte Waregem en de knowhow van Dwars door Vlaanderen in de wielerwereld zullen voor een spetterende editie moeten zorgen in 2021.