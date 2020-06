Roberto Martinez hoopt dat De Bruyne de juiste keuze maakt: "De beslissing over Europees voetbal zal zeker meespelen in zijn keuze"

Kevin De Bruyne staat voor een keuze aankomende zomer. Blijft hij bij Manchester City of kiest hij voor een andere topclub?

Welke keuze hij ook maakt, veel zal afhangen van het verbod dat boven het het hoofd hangt van Manchester City. De club weet nog niet of het de komende twee jaar mag aantreden op het Europese toneel.

Roberto Martinez hoopt dat De Bruyne de juiste keuze maakt, al lijkt daar volgens de bondschoach geen twijfel over te bestaan. "Kevin is een volwassen en rationeel persoon. Hij zal elk detail in overweging nemen en afhankelijk daarvan een beslissing nemen. Al zal de beslissing over het verbod zeker een grote rol spelen."

"Hij is een echte winnaar. Dus misschien dat dat wel een rol zal spelen bij zijn beslissing.Hij zit op de top van zijn kunnen en wil graag die Europese beker in de lucht steken. Een verbod zou dan wel eens slecht gelegen kunnen komen. Langs de andere kant heeft hij al vaker bewezen dat hij ook gewoon ergens kan blijven en dan daar prijzen kan winnen."

Martinez heeft dan ook advies voor De Bruyne. "Na je carrière mag je geen spijt hebben. Dan mag je niet zeggen 'ik had die transfer moeten maken' of 'ik had beter gebleven'. Je moet 100% achter je keuze staan."