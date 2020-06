'Speler van het jaar Clinton Mata in Duitsland om transfer te bespreken'

Club Brugge zou wel eens een hele belangrijke pion kunnen verliezen. Clinton Mata zou in Duitsland zijn om een transfer te bespreken.

Volgens RTBF staat de Angolese verdediger namelijk heel dicht bij een overgang naar Hertha Berlijn, waar hij ploegmaat zou worden van Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio.

Mata werd onlangs nog verkozen tot 'speler van het jaar' bij Club Brugge na een geweldig seizoen. De verdediger was van groot belang in de ijzersterke defensie van de Bruggelingen en liet ook in de Champions League zien zijn mannetje te kunnen staan.

Hertha zou echter niet de enige club zijn die Mata op het verlanglijstje heeft gezet. Er zouden nog verschillende andere Duitse clubs de Angolees volgen.