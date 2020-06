Virton schiet met scherp op het BAS: "We wachten op een datum vóór de match OHL-Beerschot, want dat is wat Beerschot in eerste instantie wou"

Ook Virton heeft nu gereageerd op de uitspraak van het BAS om de wedstrijd Virton - Beerschot van eind januari te herspelen. In een open brief haalt de Luxemburgse club ongenadig hard uit naar het Arbitragehof.

In een met cynisme doorspekte brief richt Excelsior Virton zich tot het BAS. "Jullie zijn erin geslaagd om het voetbal opnieuw uit te vinden. De non-verbale communicatie van een scheidsrechter, waarvan jullie erkennen dat hij effectief niet heeft gevraagd aan de spelers van Virton om op zijn fluitsignaal te wachten om op legitieme wijze een vrijschop te geven, wordt door jullie met een glazen bol als voldoende geïnterpreteerd om het resultaat van een volledige match te annuleren en een replay te eisen."

Voorts verwees Virton ook naar de mening van Michel Zen Ruffinen, een gewezen scheidsrechter die ook secretaris-generaal was bij FIFA en zestien jaar in dienst was bij IFAB, het regelgevende orgaan van de FIFA. Die was van oordeel dat de ref meer had kunnen doen op het veld en dat hij door naar zijn spray te grijpen de spelers had verrast. Maar hij had niet het sein gegeven aan de spelers van Virton om te wachten. Ze mochten dus voortspelen.

Ondertussen zal Virton wachten op de Pro League en de KBVB voor een nieuwe datum voor de inhaalmatch. "Maar die zal wel voor de terugmatch OHL - Beerschot gespeeld moeten worden. Beerschot kan zich daar niet tegen verzetten, want het is wat Beerschot in eerste instantie wou bereiken."

"Als de datum is vastgelegd nodigen we jullie (het BAS) uit om deze historische match bij ons bij te wonen. PS: neem jullie short en fluitje mee voor het geval dat jullie echte arbiters willen worden", was het cynische besluit.