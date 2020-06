Messi en co krijgen nieuw voorstel salarisverlaging

Eind maart kwam er witte rook vanuit Barcelona: de spelers hadden een voorstel goedgekeurd om een deel van hun loon in te leveren door de coronacrisis. Maar afgelopen week kregen de spelers een nieuw voorstel.

Het eerste voorstel gold namelijk maar voor twee maandan. In het nieuwe voorstel moeten de spelers opnieuw 70% inleveren voor de laatste week van mei. De eerste twee tweken van juni moeten ze 50% van hun loon inleveren.

Opmerkelijk is dat Barcelona in maart geen regeling getroffen heeft voor gans het seizoen. Real Madrid had dat wel gedaan: een daling van 10% als het seizoen zou hervatten en 20% als het seizoen zou stopgezet worden. Nu is het nog maar de vraag of Messi en co akkoord zullen gaan met een nieuwe drastische verlaging van hun loon.