Hagi senior haalt fors uit naar Mazzu en komt terug op vertrek van zijn zoon uit Genk: "Toen hij dat zag, besloot hij om ergens anders te gaan spelen"

Ianis Hagi werd vorige zomer met de nodige poeha aangekondigd bij Racing Genk. De Limburgers troefden half Europa af met de komst van het toptalent, maar de Roemeense spelmaker kon nooit zijn stempel drukken in de Cristal Arena.

Genk leende Hagi vorige winter dan ook uit aan Glasgow Rangers en de stijlrijke linkspoot werd onlangs definitief overgenomen door de Schotten. Op Telekom Sport TV komt papa en levende legende Gheorghe Hagi nog eens terug op het vertrek van zijn zoon uit Limburg.

Daarbij moet vooral Felice Mazzu het ontgelden: "Toen Ianis bij mij speelde, was hij de beste. Ik weet niet waar hij het over heeft. Ik heb maar één vraag voor hem: waarom speelde Ianis vanaf oktober niet meer? Maar op die vraag zal hij natuurlijk nooit antwoorden."

"In september was hij in alle matchen de beste man op het veld. En dan verdween hij plots. Waarom? HIj heeft vijf à zeven matchen niet meer gespeeld. Het hele publiek vroeg zich twee maanden lang af waarom Hagi niet speelde en niemand wist het antwoord. Toen hij dat zag, besloot hij om ergens anders te gaan spelen."