Speelt Liverpool kampioen op veld van grote rivaal? Burgemeester laat wedstrijd gewoon doorgaan

Soms ontplooien voetbalseizoenen zich op een manier die je zelf niet beter kan verzinnen. Zo is de kans reëel dat Liverpool dit seizoen kampioen wordt op het veld van stadsrivaal Everton.

Uit schrik van samenkomsten rond het stadion van Everton had de nationale politie van Groot-Brittanië voorgesteld om de wedstrijd Everton-Liverpool van 21 juni op neutraal terrein te laten doorgaan. Met alle maatregelen die genomen moeten worden vanwege het coronavirus, vinden ze het geen goed idee om zo'n risicomatch te laten doorgaan op Goodison Park.

Maar volgens de burgemeester van Liverpool kan de wedstrijd wel gewoon doorgaan op het veld van Everton. "We hebben de mogelijkheid al gekregen om met beide clubs te spreken en zij zullen alles eraan doen om hun supporters te waarschuwen niet in de buurt van het stadion te komen", zegt hij aan The Athletic.

Als Livepool en Manchester City elke wedstrijd winnen na de heropstart, kan Liverpool tegen Everton nog geen kampioen worden maar wel een speeldag later. Eén misstap van City is echter wel voldoende om van Everton-Liverpool de kampioenwedstrijd te maken.