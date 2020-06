Nietigheid van 1B is quasi niet meer mogelijk

De mogelijkheid dat 1A nog wordt nietig verklaard is bestaande. De competitie werd niet afgewerkt en als Waasland-Beveren gelijk krijgt, ligt dat scenario nog op tafel. Dan raakt ook Club Brugge zijn titel kwijt. Quid 1B?

Dat de competitie in 1B wordt nietig verklaard is bijna onmogelijk. De reguliere competitie is afgewerkt. De enige match die nog gespeeld moet worden is OHL-Beerschot en daar is al een akkoord over gevonden qua tijd en planning.

Daarbij zou er een 80 procent meerderheid moeten gevonden worden om die competitie nietig te verklaren en die is er niet te vinden.