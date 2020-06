Real Madrid blijft azen op Nederlands toptalent

Naast Matthijs De Ligt en Frenkie De Jong was Donny van de Beek een absolute sterkhouder van Ajax toen ze zich kwalificeerden voor de halve finales van de Champions League. Van de Beek was de enige die in Amsterdam bleef, maar misschien niet voor lang meer.

Vorige zomer was er al concrete belangstelling van Real Madrid om de controlerende middenvelder over te nemen van Ajax, maar Real Madrid ving toen bot. Volgens het Nederlandse AD blijft Madrid echter wel in pole positie om van de Beek over te nemen, ondanks interesse van Manchester United. Real Madrid zou een akkoord hebben met Ajax voor een transfersom van 50 miljoen euro. Tel daar de 75 miljoen van De Jong en 85 miljoen van De Ligt bij en Ajax zou zo'n 210 miljeon euro verdienen aan amper drie spelers. De vraag is echter of die 50 miljoen euro betaalbaar blijft voor De Koninklijke aangezien het bod van voor de coronacrisis dateert.