🎥 8/6/1990: Kameroen verrast wereldkampioen Argentinië in openingswedstrijd na schoppartij

Dag op dag 30 jaar geleden verbaasde Kameroen vriend en vijand door in de openingswedstrijd van het WK 1990 in Italië te winnen van titelhouder Argentinië. Al had het daarvoor wel enkele vuile overtredingen nodig.

Het werd een erg viriele pot voetbal. De Kameroeners hakten er stevig op in. Diego Maradona, maar in nog grotere mate Claudio Caniggia moest het erg zwaar ontgelden. Maar het loonde voor Kameroen. Omam Biyik zorgde met een rake kopbal voor het enige doelpunt van de wedstrijd, al ging de Argentijnse doelman allerminst vrijuit. Kameroen, en al zeker hun spits Roger Milla, zou uitgroeien tot een van de revelaties van het toernooi. De Afrikanen schopten (sic.) het tot in de kwartfinales, waar Engeland met 3-2 de maat nam van de Kameroeners. Gary Lineker scoorde de drie Engelse goals.