Nieuwe toptrainer in de maak? Andres Iniesta wil graag coach worden

Andres Iniesta wil na zijn carrière graag coach worden, dat heeft de Spanjaard zelf verteld aan La Liga.

Als we terugkijken naar oud-spelers van Barcelona die coach worden, dan kunnen we zeggen dat het met onder andere Johan Cruyff, Pep Guardiola en Luis Enrique een succesrecept is gebleken.

Net als zijn maatje Xavi heeft ook Andres Iniesta de ambitie om als coach aan de slag te gaan. Dat gaf de Spaanse middenvelder toe op het kanaal van La Liga. De middenvelder is er ondertussen 38 en speelt nog in Japan bij Vissel Kobe, samen met landgenoot Thomas Vermaelen.

"Ik zou graag de opleiding willen starten. Ik vergelijk het met een carrière als voetballer. Eerst moet je in de opleiding leren en dan kan je het toepassen."

Iniesta kreeg ook de vraag welke speler hij het liefst in zijn team zou hebben. "Geef mij dan maar een voetballer met de linkervoet van Messi, de rechtervoet van Xavi, de fysiek van Ronaldo en het kopspel van Sergio Ramos, dat moet volstaan", was het wijze antwoord van Iniesta.