Ook OH Leuven trekt naar het BAS: "Zo onze rechten vrijwaren en belangen verdedigen"

Naast Beerschot zal ook OH Leuven naar het BAS trekken. Dat heeft de club zelf op haar website laten weten. De club wil zo zijn rechten vrijwaren en zijn belangen verdedigen, omdat er hier gesproken zal worden over de rechtsgeldigheid van de beslissingen van de Pro League en van de KBVB.

OHL trekt, net zoals Waasland-Beveren en Beerschot naar het BAS. De club gaf meer info via haar website:

OH Leuven komt vrijwillig tussen bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) in de procedures aanhangig gemaakt door Waasland-Beveren en waarin Beerschot eveneens al tussenkomende partij is.

OHL wil zo zijn rechten vrijwaren en zijn belangen verdedigen aangezien in deze zaken de rechtsgeldigheid van de beslissingen van de Pro League en van de KBVB omtrent format, stijgers en dalers en speelgerechtigheid van spelers zullen behandeld worden.