Offensieve versterking voor de Vereniging op komst: "maandag wordt transfer flankaanvaller afgerond"

Cercle Brugge is dan nog wel naarstig op zoek naar een nieuwe T1, maar dat wil niet zeggen dat de Vereniging geen werk maakt van de spelerskern voor volgend seizoen. Het haalde de verdediger Raux Yao al binnen, maar ook in het offensieve compartiment is er versterking op komst.

HLN weet namelijk dat de transfer van Jens Petter Hauge, een 20-jarige Noorse flankaanvaller, vandaag zal worden afgerond. De Noorse jeugdinternational komt over van Bodo Glimt. Ondanks zijn jonge leeftijd speelde Hauge al 59 wedstrijden op het hoogste niveau in Noorwegen. Daarin vond hij acht keer de weg naar doel.