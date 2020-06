De opvolger van Erling Haaland bij Salzburg laat al van zich spreken

Salzburg moest op zoek naar een nieuwe spits na het vertrek van Erling Braut Haaland. De Noorse youngster trok naar Borussia Dortmund. Maar bij Salzburg lijkt de opvolger klaar te zijn om in zijn voetsporen te treden.

Nu Haaland vertrokken is, krijgt Salzburg niet meer zoveel aandacht in de internationale pers. Nochtans laat een nieuwe spits van zich horen in de Oostenrijke competitie: Patson Daka. Een 21-jarige Zambiaan die in 2017 in Oostenrijk is toegekomen. In 23 wedstrijden wist hij 21 keer te scoren voor RB Salzburg en 4 assists te geven.

Sinds de heropstart van de Oostenrijke competitie, heeft Daka al 4x gescoord in 2 wedstrijden. Afgelopen weekend maakte hij nog een hattrick tegen TSV Hartberg. Is de opvolger van Haaland al bekend? "Ik ben niet de volgende weetikveel", reageert Daka. "Ik wil de beste versie van mezelf zijn. Er is maar één Haaland en maar één Patson Daka. In het voetbal gebeuren sommige dingen sneller voor sommige personen. Maar ik heb nog een beetje tijd nodig om mezelf te ontekken", legt hij uit aan The Guardian.

Al kan het wel zijn dat de jonge aanvaller dit seizoen al naar een andere ploeg trekt. Nu Timo Werner hoogstwaarschijnlijk zal vertrekken bij RB Leipzig, komt er een plaatsje vrij in de voorhoede van de Duitse ploeg. Een plaatsje dat opgevuld kan worden door Patson Daka.