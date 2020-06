Standard toont interesse in verdediger van Waasland-Beveren, gesprekken al aan de gang

Waasland-Beveren speelt waarschijnlijk zijn hele centrale verdediging kwijt. Aleksandar Vukotic geniet concrete interesse van KV Mechelen. Maximiliano Caufriez van zijn kant kan naar een topclub.

Caufriez heeft vergevorderde belangstelling van Standard opgewekt, kwam onze redactie te weten. De 23-jarige centrale verdediger komt uit de jeugdwerking van Standard, verhuisde in 2015 naar de Freethiel en groeide in vier seizoenen uit tot kapitein bij de Waaslanders.

Nu het onzeker is dat Waasland-Beveren in 1A gaat spelen, hoopt Caufriez wel op een transfer. Intussen is er al een eerste gesprek geweest met Standard. Caufriez heeft nog een contract voor één seizoen bij Waasland-Beveren, dat het geld wel goed kan gebruiken.