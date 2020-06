Anderlecht-huurling Kristal Abazaj begint furieus aan hervatting van de competitie

Kristal Abazaj heeft nog niet al te veel kansen gehad om zich te tonen bij Anderlecht. Straks staan de deuren voor een vertrek misschien wagenwijd open na zijn succesvolle uitleenbeurt.

Slechts een keer kwam Kristal Abazaj tijdens een officiële match van Anderlecht in actie voor de hoofdmacht. Op 16 december 2018 kreeg hij een korte invalbeurt tegen Cercle Brugge. De 23-jarige winger mocht elders ervaring opdoen en dit seizoen speelt hij op huurbasis bij Kukesi.

Voor de coronabreak was hij al sterk bezig met zes goals en tien assists in de Albanese hoogste voetbalklasse en die lijn trekt hij gewoon door na de onderbreking van net geen drie maanden.

Uitleenbeurt bijna voorbij, de competitie nog niet

In twee partijen loodste hij Kukesi naar een 6 op 6 met twee goals en twee assists. In de eerste match na maanden zonder voetbal scoorde Abazaj de winning goal tegen Luftateri Gjirokaster in de 94e minuut.

Zijn huurovereenkomst bij Kukesi vervalt op 30 juni, maar het einde van de competitie wordt pas verwacht op 29 juli. De tweede in de Albanese competitie zou dus enkele belangrijke weken zonder basispion Abazaj moeten spelen. Tenzij er een overeenkomst wordt gevonden met Anderlecht over een korte verlenging van het huurcontract.