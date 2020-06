Onze rondvraag bevestigt: 80 procent van de Belgische fans wil af van de play-offs

De play-offs zijn een zegen voor de grote clubs, maar de kleinere clubs zijn het beu. Dat is de stelling die bevestigd werd via onze poll. Ook in de reacties is duidelijk te zien dat vooral de supporters van de grote clubs nog fan zijn van de competitieformat.

Cercle Brugge-voorzitter Vincent Goemaere stelde dat 80 procent van de supporters de play-off-formule beu is. Dat wordt ook bevestigd door onze rondvraag. De fans van de kleinere clubs, die weinig kans maken op play-off 1, hebben geen zin meer in een competitie die vanaf maart enkel nog gericht is op de zes clubs bovenaan.

Play-off 2 is niet aantrekkelijk voor hen, lezen we ook in de reacties. Niet verwonderlijk ook dat de supporters van de grote clubs - zij die er praktisch elk jaar bij zijn - wel nog achter de huidige competitieformat staan.

Vrijdag staat er een nieuwe Algemene Vergadering van de Pro League op het programma. De kans dat er nog iets verandert aan de format is wel vrij klein. Naar wat we horen zou er wel eens een impasse kunnen ontstaan, want er is voor geen enkel voorstel nog een tweederde meerderheid te vinden.