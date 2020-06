Ploegmaat van Saelemaekers krijgt pistool tegen het hoofd geduwd aan rood licht

Samuel Castillejo is dinsdag met de schrik vrijgekomen. De Spaanse middenvelder werd op klaarlichte dag beroofd door twee mannen en kreeg een pistool tegen het hoofd.

Castillejo kwam zelf naar buiten met het verhaal via Instagram. "Is alles nog ok hier in Milaan? Ik ben net door twee gasten beroofd, terwijl ze een pistool tegen mijn hoofd hielden."

De ploegmaat van Alexis Saelemaekers stond voor het rood licht te wachten, wanneer twee mannen op een scooter zich naast zijn auto zetten. Ze vroegen de Spanjaard om zijn luxehorloge af te geven. "Met mij gaat alles goed, alleen mijn horloge ben ik kwijt."