Spuwen op het veld zal dan toch geen gele kaart tot gevolg hebben in de Premier League

Het voorstel van Michel D'Hooghe om spelers te bestraffen met een gele kaart wanneer ze op het veld spuwen, heeft geen gehoor gekregen.

The Professional Games Match Officials Ltd (PGMOL) acht het onmogelijk bij te houden wie er gespuugd zou hebben op een veld. Tot gevolg zouden er te willekeurig kaarten worden uitgedeeld, wat het spel niet ten goede zou komen.

Michel D'Hooghe had eerder al geopperd om spuwen op het veld te verbieden. Speeksel kan urenlang op een veld aanwezig blijven en zo zou het coronavirus zich gemakkelijk kunnen verspreiden.

Maar een gele kaart zullen de spelers uit de Premier League er niet voor krijgen. Een aanmaning hoort wel te volgen. Het is namelijk wel de bedoeling dat spelers dit gaan proberen vermijden. Ook in La Liga volgen ze de maatregelen die er getroffen zijn in de Premier League.