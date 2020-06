Waarom Montanier het profiel heeft dat het Standard-bestuur zocht: Academie moet opgewaardeerd worden

Standard heeft de 55-jarige Philippe Montanier aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. Hij werd verkozen boven zijn landgenoot Rémi Garde. Waarom? Omdat de Montanier beter past bij de nieuwe koers die Standard wil varen.

Standard haalde vorige zomer keihard uit op de transfermarkt en investeerde meer dan 30 miljoen in zijn spelerskern. Dat bracht niet het gewenste resultaat op en intussen is ook bekend dat de Luikenaars de tering naar de nering moeten zetten.

Doorstroming

Daarnaast is er vooral de vaststelling dat de club heel veel geld investeert in de Academie Louis Dreyfus, maar daar amper return uit haalt. Standard trekt de beste jeugdspelers uit Wallonië aan, maar ziet velen van hen weer vertrekken vooraleer ze een profcontract getekend hebben. Ontgoocheld omdat ze geen doorgroeikansen meer zien.

De voorbije jaren is er te weinig doorstroming geweest van jeugd naar de A-kern. Standard wou daarom een coach die de jeugdwerking belangrijk vindt en grote talenten een kans wil geven. Montanier heeft daarvoor het juiste profiel, want bij al zijn clubs keek hij eerst in de eigen jeugd vooraleer hij om een transfer vroeg.

Ook MPH gaat zich er meer mee bezighouden

Aangezien Standard deze zomer geen tientallen miljoenen ter beschikking heeft, wordt de Academie weer opgewaardeerd. Ook Michel Preud'homme heeft al laten weten dat hij zich meer met de jeugd gaat bezighouden. Standard heeft zijn grootste successen geboekt de periode nadat Witsel en Fellaini doorbraken, maar dat is intussen al meer dan tien jaar geleden.

Standard zocht en vond dus een coach die met de jeugd wou werken. Nu moet er een analyse gemaakt worden of er jongens klaar zijn voor het grote werk...