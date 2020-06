Ex-verdediger Waasland-Beveren, Oostende en Antwerp gaat in Eerste Amateur aan de slag

Bij FC Knokke hebben ze wel iets met ex-eersteklassers. De ploeg die afgelopen seizoen kampioen speelde in Tweede Amateur had vorig seizoen Tom De Sutter en Koen Persoons in zijn rangen rondlopen. Na het vertrek van die twee hebben ze er weer eentje te pakken.

Gertjan Martens tekende immers een contract aan de Kust. De 31-jarige verdediger speelde vorig seizoen voor RWDM en Aalst, maar heeft nu dus een nieuwe ambitieuze club te pakken. Hij speelde meer dan 250 wedstrijden als prof voor Waasland-Beveren, Oostende, Antwerp en Union. TRANSFERNIEUWS: Verdediger Gertjan Martens tekent een contract voor 2 seizoenen bij RKFC!



