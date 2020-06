Stefan Van Loock, woordvoerder Rode Duivels: "De wedstrijden komen eraan, maar het zal niet meer hetzelfde zijn"

Woordvoerder van de Rode Duivels is er gerust in, het EK zal volgend jaar gewoon doorgaan. Al zullen er ook wel heel wat aanpassingen zijn.

"Het zal nooit meer hetzelfde zijn", geeft Van Loock aan bij Sporza. "Halfvolle stadions en transport zijn enkele van de dingen waar ik me nu vragen bij stel. Restricties en controles maken het allemaal moeilijker."

Toch heeft Van Loock er wel een gerust hart in. "Het voetbal zal terugkeren en ook over het EK volgend jaar hoeven we ons geen zorgen te maken. De wedstrijden komen eraan en het EK zal gewoon doorgaan."

Voor Van Loock zelf is het momenteel een rustige periode. "We waren al gekwalificeerd voor het EK, maar het virus was er nog voor de meeste voorbereidingen getroffen moesten worden. Voorlopig heb ik een beetje vakantie, dat maakt dat ik wat minder moe ben gewoonlijk."

"Maar in september zal het weer druk worden. De wedstrijden van de Red Flames komen er aan en ook de KBVB heeft wat initiatieven genomen omtrent het coronavirus."