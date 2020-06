🎥 One season wonders in de Jupiler Pro League: Tony Watt had maar 90 seconden nodig om de Lierse-harten te veroveren

Als we terugdenken aan de beste spelers uit de recente geschiedenis van de Belgische competitie, dan halen we ons gemakkelijk de toppers voor de geest die meerdere seizoenen uitblonken. Maar er waren ook spelers die één seizoen een topniveau haalden en daarna nog maar weinig van zich lieten horen.

Tony Watt is er daar een van. De Schotse spits is nog maar 26, maar wellicht ligt zijn sportieve hoogtepunt al ver achter hem. In november 2012 kreeg Celtic in de groepsfase van de Champions League het grote Barcelona over de vloer. Watt viel in en legde de match in een definitieve plooi door de 2-0 binnen te jassen. De wereld zag een toptalent in wording, maar dat draaide anders uit.

Bij de Schotten was hij niet altijd basisspeler en trainer Lennon wou hem een jaar ervaring laten opdoen. Watt streek neer op het Lisp, waar hij niet voldoende fit werd geacht om al te starten. De eerste twee weken moest hij zelfs op de tribune zitten en tegen Kortrijk mocht hij als invaller debuteren. Anderhalve minuut later hing zijn eerste voor de Pallieters al tegen de touwen. De toon was gezet en het publiek was dol op Watt.

Hoewel hij nog niet klaar leek voor een basisplaats startte hij de week erna tegen Anderlecht. Het werd geen succes en de weken erna werd hij ingezet als supersub. Pas in december mocht hij opnieuw starten en rond de jaarwisseling kende hij zijn beste periode. Hij scoorde zeven goals in vijf matchen, maar daarna liet hij zich negatief uit in de pers over trainer Stanley Menzo.

Watt werd naar de B-kern gestuurd en kwam niet meer in actie tijdens de play-offs. In totaal speelde de Schot maar 17 competitiematchen (8 basisplaatsen) voor Lierse, maar daarin maakte hij wel een naam voor zichzelf.

Ondanks zijn mindere reputatie door de aanvaring met Menzo ging Standard bij Celtic aankloppen om de spits over te nemen. Voor 1,5 miljoen euro mocht hij naar Sclessin vertrekken, maar daar viel hij door de mand. In 2017 kreeg hij nog een kans bij OH Leuven, maar onder Pearson kreeg hij niet veel speelgelegenheid. De samenwerking was dan ook maar van korte duur.

